Автомобили изгоряха при пожар в Русе

24.12.2025 / 12:52 0

Булфото, илюстративна

Автомобили изгоряха при пожар в русенския квартал "Дружба". При случая няма пострадали хора. 

Инцидентът е възникнал в ранните часове на днешния ден, съобщиха от Регионалната дирекция на "Пожарна безопасност и защита на населението". Два автомобила са напълно изгорели. Пострадали в различна степен са и други превозни средства, паркирали до тях.

Причините за случилото се се изясняват, а собствениците на колите заявиха, че до следобедните часове на 23 декември автомобилите са били в изправност, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

