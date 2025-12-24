Автомобили изгоряха при пожар в Русе
Булфото, илюстративна
Автомобили изгоряха при пожар в русенския квартал "Дружба". При случая няма пострадали хора.
Инцидентът е възникнал в ранните часове на днешния ден, съобщиха от Регионалната дирекция на "Пожарна безопасност и защита на населението". Два автомобила са напълно изгорели. Пострадали в различна степен са и други превозни средства, паркирали до тях.
Причините за случилото се се изясняват, а собствениците на колите заявиха, че до следобедните часове на 23 декември автомобилите са били в изправност, предаде БТА.
