Автомобилната индустрия в Европа никога не е била толкова зле: 104 000 души на улицата

16.01.2026 / 11:59 2

Кадър ИИ

През 2024 и 2025 доставчиците на автомобилни части и оборудване в Европа са съкратили 104 000 служители, като случилото се няма прецедент в историята на европейската автомобилна индустрия. Това са данни на Европейската асоциация за автомобилни части (CLEPA), в които не са включени освободените работници от автомобилните компаниите. Редица производители на автомобили също обявиха съкращения, като се очаква, че с тях общият брой ще достигне 200 000. А това се равнява на закриването на 10-15 големи автомобилни завода, предаде automedia.investor.bg.

Европейската автомобилна индустрия никога не е било толкова зле

Според Financial Times мащабът на съкращенията на работни места в автомобилния сектор е почти два пъти по-голям, отколкото в "трудните" години на пандемията от коронавирус и кризата с полупроводниците. Според данни на CLEPA, по това време – през 2021 и 2022, доставчиците на части за автомобилната индустрия са обявили съкращения на работни места в европейските си заводи в Европа, обхващащи общо 53 700 души. За сравнение, през 2024 обявените планове за съкращаване на работни места касаят 54 000 служители, а през 2025 – още 50 000 души.

В момента вече говорим за 4300 души, които губят работата си в европейската автомобилна индустрия всеки месец. За сравнение, през последните пет години броят на новите работни места в сектора за производство на автомобилни части не е надвишавал нито веднъж 10 000 годишно.

"Това е безпрецедентна ситуация – през последните две години беше обявено съкращение с над 100 000 работни места. Не успяхме да спрем кървенето", коментира Бенджамин Кригер, генерален секретар на CLEPA.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

0
0
ПраБългарин (преди 4 минути)
Рейтинг: 70952 | Одобрение: -28133
Не се възмущавай, ти си фен на запада ;) И все пак никога не е късно човек да промени мирогледа си, но за колите още е рано, виж за фалшивата религия, която изповядваш може да вземеш мерки от сега... 
0
0
robotron2000 (преди 27 минути)
Рейтинг: 55119 | Одобрение: 1664
едно време като си вземеш европейска кола, знаеш че си взимаш качество! сега нещата не са така. европейските жадни за печалба мръсни капиталистически производители! започнаха да ползват за подизпълнители компании които предлагат най евтиното и най некачественото, разполагам с вътрешна информация не мога да ви я кажа подробно, защото моят адент там е подписал конфиденциалност, и ако ви я кажа в прав текст ще го хванат кой е! единствено мога да ви кажа че големите немски производители се събират на годишно събрание и си правят та""АК с купувачите, как ги лъгали колко глупави са били и се хвалят колко са спечелели! Ама явно хората не са чак толкова глупави! А човекът ми там какви неща ми е разправял по добре да не ви разправям! потърсете ТАКАТА или форд бронко ако ви интересува

