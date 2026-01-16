Автомобилната индустрия в Европа никога не е била толкова зле: 104 000 души на улицата

Кадър ИИ

През 2024 и 2025 доставчиците на автомобилни части и оборудване в Европа са съкратили 104 000 служители, като случилото се няма прецедент в историята на европейската автомобилна индустрия. Това са данни на Европейската асоциация за автомобилни части (CLEPA), в които не са включени освободените работници от автомобилните компаниите. Редица производители на автомобили също обявиха съкращения, като се очаква, че с тях общият брой ще достигне 200 000. А това се равнява на закриването на 10-15 големи автомобилни завода, предаде automedia.investor.bg.

Европейската автомобилна индустрия никога не е било толкова зле

Според Financial Times мащабът на съкращенията на работни места в автомобилния сектор е почти два пъти по-голям, отколкото в "трудните" години на пандемията от коронавирус и кризата с полупроводниците. Според данни на CLEPA, по това време – през 2021 и 2022, доставчиците на части за автомобилната индустрия са обявили съкращения на работни места в европейските си заводи в Европа, обхващащи общо 53 700 души. За сравнение, през 2024 обявените планове за съкращаване на работни места касаят 54 000 служители, а през 2025 – още 50 000 души.

В момента вече говорим за 4300 души, които губят работата си в европейската автомобилна индустрия всеки месец. За сравнение, през последните пет години броят на новите работни места в сектора за производство на автомобилни части не е надвишавал нито веднъж 10 000 годишно.

"Това е безпрецедентна ситуация – през последните две години беше обявено съкращение с над 100 000 работни места. Не успяхме да спрем кървенето", коментира Бенджамин Кригер, генерален секретар на CLEPA.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!