Автомобилни производители спират производството заради енергийната криза в Румъния

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Румънските автомобилни производители Dacia, собственост на френското Renault, и Ford временно спряха производството си до 19 август, заяви в понеделник премиерът Илие Боложан.

Производителите доброволно са намалили потреблението на електроенергия, тъй като страната е изправена пред проблеми с електрозахранването, предава stirileprotv.ro.

Боложан заяви, че решението на автомобилните производители вече е намалило потреблението на електроенергия в страната с 200 MW в понеделник сутринта, добавяйки, че други компании също доброволно ще намалят потреблението, посочва bTV.

Намаляването на дебита на река Дунав доведе до спирането на един от реакторите на АЕЦ „Чернавода“.

При тези условия производството на водноелектрическа енергия е засегнато и работата на Националната енергийна система става по-трудна по време на периоди на високо потребление.

Румънският премиер отправи призив към румънците, компаниите и публичните власти да предприемат доброволни мерки за намаляване на потреблението на енергия.

„Направихме всичко възможно, за да гарантираме, че вносът в Румъния през този период може да се осъществява от всички възможни източници и отново призовавам гражданите, компаниите и публичните органи да предприемат доброволни мерки за намаляване на потреблението“, каза Илие Боложан.

Редактор "Екип на Петел",

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