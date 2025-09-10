Автомонтьор: Не купувайте кола втора ръка, ако от ауспуха излиза сив или черен дим

Пиксабей

Много е важно откъде ще закупите автомобила си. Може да го направите най-вече от обява, от автоборса, автокъща или оторизиран вносител, пише Флагман.

Да притежаваш кола днес е не толкова лукс, колкото необходимост. В повечето случаи обаче не всеки може да си позволи закупуването на чисто нов автомобил.

Въпреки че автомобилите втора ръка са по-евтин вариант, това не означава, че не съществува възможност да се заблудим и дори излъжем при покупката.

Има различни начини да предотвратим това, за да бъдем по-спокойни при избора си. Ще ви предоставим 5 полезни съвета, които е добре да следвате при огледите за закупуване на автомобил втора ръка.

Предварително проучване и планиране

След като вече сте решили, че ще закупите автомобил втора ръка, направете проучвания относно:

- пазарна стойност на употребявани автомобили

Посетете автокъщи, разгледайте автосайтове, потърсете мнения в автофоруми, за да добиете представа за цената на автомобили, отговарящи на вашите нужди и изисквания.

Ще получите информация за марки, модели, година на производство, пробег, различни опции и общо състояние. Така ще се ориентирате около пазарна стойност, която да ви бъде отправна точка при договаряне.

- цена на поддръжката

Тъй като първоначалното обслужване на автомобила ще се изисква да смените различни части, разберете какви са цените от различни марки. При подобна проверка в онлайн сайтовете за авточасти ще ви стане ясно какви ще бъдат приблизителните ви разходи след покупката.

5 полезни съвета за покупката

При търсене на кола втора ръка човек може да попадне на недобре възстановени след удар автомобили, с неизправности, с юридически проблеми и др.

Макар че няма да купувате скъпа кола, не си струва да харчите пари напразно. Затова експертите насочват вниманието на всеки потенциален купувач към няколко полезни съвета:

Пазете се от нелоялни търговци

При покупка от физическо лице може да се намалят разходите и да научите повече за слабите места на колата, но от друга страна, рисковете да бъдете измамени не са малки.

В някои автокъщи също можете да попаднете на некоректно отношение. Не се доверявайте на търговци, които продават на прекалено занижени цени. Най-добре заложете на оторизирани вносители, тъй като предлагат автомобили с ясен произход, с доказан пробег и с отразени сервизни обслужвания. Освен това е възможна и схема на лизинг.

Направете оглед и тест драйв

Основните неща, които трябва да проверите, включват:

-,гумите за неравномерно износване и грайфер под 3 мм;

- вдлъбнатини и драскотини;

- луфтове в сглобката и разлики в цветовете;

- състояние и нива на работните течности;

- електрическа инсталация;

- стъкла, фарове и стопове за пукнатини;

- тапицерия;

- наличие на резервна гума, аксесоари и състоянието им;

- обща амортизация, съответстваща на възрастта и пробега.

По време на тестовото шофиране забележете какъв дим излиза от ауспуха, не трябва да е сив или черен. Проверете как работят спирачките и дали предавките превключват плавно. Заслушайте се за нетипични шумове, направете и тест за течове.

Проверете колата в сервиз

Не игнорирайте проверката на колата в сервиз и имайте предвид, че продавачът няма да я откаже, ако има интерес от сделката. Добре е също да се направи и автодиагностика.

След като сте запознати с моментното състояние на колата, ще прецените и дали по-нататък ще са необходими големи ремонти. Това ще повлияе на решението ви дали да купите автомобила, или ако се нуждае от ремонт, да договорите по-ниска цена.

Помислете отговаря ли възрастта на пробега

DEKRA, германско дружество за технически прегледи, установява чрез анализ на събрани данни, че средният пробег на един автомобил за година е 15-20 хил.км. Принципно всеки автомобил се обезценява за първите 5 г. с около 60%, а след това вече по-бавно. Ако автомобилът е на 5 г. и има пробег от 100 хил.км, цената му може да се основава на възрастта.

Ниският пробег означава по-малко износен автомобил, но от значение е също къде и как е каран автомобилът, къде е държан, как е обслужван.

Поискайте нужните документи

Задължително изискайте документите за собственост на продавача, за платен данък, за преминат технически преглед и сервизната книжка. Проверете застрахователната история и дали автомобилът не е запориран, поискайте и VIN-номера.

Изберете автомобил, който сте сигурни, че може да поддържате и предвидете поне допълнителни 15% към бюджета, нужни за ремонтни дейности, обслужване и други разходи. При добро планиране и трезва преценка ще имате реален шанс да изберете подходящ автомобил с оптимално решение за съотношение между цена и качество.

