Автомонтьор посочи 5 коли втора ръка, които да не купуваме

На вторичния пазар се предлагат огромен брой различни употребявани автомобили. Някои модели обаче са доста скъпи. GOBankingRates посочи 5 употребявани автомобила, които експертите не препоръчват да купувате. Според тях тези модели могат сериозно да ударят портфейла ви, пише Стандарт.

Тойота Такома

Автомобилите на Toyota остават много популярни на вторичния пазар поради високата репутация на японската марка. Пикапът Tacoma не е изключение, но има и обратна страна на тази популярност.

„Tacoma е фантастичен пикап, но купувачите плащат над 35 000 долара за модели с голям пробег - това е лудост“, каза пред репортери автомобилният експерт на EpicVIN Алекс Блек .

Рам 1500

Ram 1500 е друг употребяван пикап, който се продава на твърде високи цени на вторичния пазар, каза главният изпълнителен директор на Cash Auto Salvage Марк Скирвин. Той обаче призна, че това е доста надежден модел.

„Виждам някои Ram 1500 от 2018-2019 г. с цени, по-високи от тези, които продавачите са платили за новите превозни средства. Много от тези пикапи имат повреден интериор и амортизирани двигатели, които едва работят, но продавачите ги продават на цената на нови“, каза Скирвин пред репортери.

Форд Ф-150

Скирвин също не препоръчва закупуването на употребяван Ford F-150. Той сподели, че този пикап често се продава на вторичния пазар на цена, която е само малко по-ниска от цената на нов автомобил.

„Много от тези пикапи са преживели тежък живот - теглене на ремаркета и превоз на товари - и показват далеч повече износване, отколкото би показал километражът“, предупреди експертът.

Големият SUV Chevrolet Suburban привлича с просторния си интериор и богато оборудване. Автомобилният експерт на AutoInsurance.org Мелани Мусон заяви, че купувачите преплащат за автомобили от този модел, които се продават на вторичния пазар.

„Ако купувачите осъзнаят колко други семейни превозни средства могат да купят за същата цена като петгодишен Suburban с почти 100 000 мили пробег, те щяха да започнат да осъзнават колко прекалено плащат“, добави тя.

Хибридната Toyota Sienna е един от най-добрите миниванове на пазара, казва Мусън. Употребяваните автомобили обаче са прекалено скъпи.

„Toyota Sienna е надеждна и издръжлива, а купувачите са готови да плащат високи цени дори за употребявани автомобили“, подчерта експертът.

