Автомонтьор посочи дизелът или бензинът има по-дълъг срок на годност

Понякога хората съхраняват гориво с години – в автомобили, които използват рядко, или в други резервоари, забравени с десетилетия. Правилният подход е, ако горивото се намира в резервоара на самото превозно средство, то да бъде източено или да се използва специален стабилизатор. В тази статия споделяме всичко, което трябва да знаете за старото гориво и кога то се превръща в старо, пише .sba.bg.

Може ли да съхранявате гориво у дома?

Тъй като винаги съществува риск при съхраняване на запалима течност, за редовите собственици на моторни превозни средства не е препоръчително да пазят гориво вкъщи. Както бе посочено по-горе, ако превозното средство няма да бъде използвано за дълго време, източете резервоара и изхвърлете отработеното гориво правилно или използвайте стабилизатор за гориво. Тези продукти са предназначени да удължат срока на годност на бензина и дизела. Когато използвате стабилизатор, уверете се, че е подходящ за вида гориво и следвайте инструкциите на етикета. Ако имате затруднения – обърнете се към автомонтьор.

Все пак, ако по някаква причина желаете или вече съхранявате гориво у дома си, спазвайте безкомпромисно правилата, описани по-долу, за да осигурите максимална безопасност за всички в домакинството и съседите. Ако не сте го направили вече – спешно си набавете подходящото оборудване!

Как да съхранявате гориво сигурно и безопасно?

Ако ще съхранявате гориво у дома, трябва да бъде в пластмасов преносим контейнер (не бутилка за еднократна употреба) или в метална туба с плътно прилепваща капачка. Препоръчваме да съхранявате до 10 л в пластмасов контейнер, а в метален – до 20 л. При съхраняване на бензин не забравяйте, че той е лесно запалим – дръжте го в сигурна стопанска постройка като навес или гараж, която е добре вентилирана и далеч от огън и всякакви източници, които могат да причинят възпламеняване. Той трябва да се съхранява на възможно най-хладно място, но никога навън и в близост до деца. Дизелът не е запалим като бензина, но все пак може да представлява опасност и трябва да се съхранява в сигурен контейнер извън къщата и далеч от деца. Препоръчваме да се снабдите с пожарогасител, независимо дали съхранявате гориво или не.

Колко дълго може да съхранявате горивото?

Не толкова дълго, колкото вероятно очаквате. След като сложите гориво в контейнер, имате само няколко месеца преди качеството му да започне да се влошава. Още по-кратко е времето, ако горивото е замърсено по някакъв начин. Най-общо казано бензинът има срок на годност от шест месеца, ако се съхранява в запечатан контейнер при 20 градуса - или само три месеца, ако се съхранява при 30 градуса. Колкото повече е изложен на топлина, толкова по-бързо изчезват неговите свойства. Ако контейнерът не е плътно затворен, ще можете да запазите бензина за още по-малко време, но има повишен риск от пожар поради изтичане на запалими пари. Що се отнася до дизела, той може да остане използваем за период от 6 до 12 месеца. Колкото повече време минава, толкова повече нараства вероятността той да запуши филтрите и да доведе до проблеми с двигателя.

Безопасно ли е да шофирате със старо гориво?

До шест месеца има вероятност и бензинът, и дизелът да са запазили своите добри характеристики, но обърнете внимание, ако е минало повече време. Вероятност от възникване на проблеми може да настъпи, ако имате по-малко от половин резервоар, вследствие на отлагания. Ако резервоарът ви е пълен със старо гориво (особено стар дизел), трябва да го източите. Желателно е да потърсите професионална помощ. Ако предполагате, че бензинът или дизелът са в относително добро състояние, най-добрият съвет е да долеете ново гориво от бензиностанция.

Дали старото гориво ще повреди двигателя ми?

Напълно е възможно, но това до голяма степен зависи какво е горивото и колко е старо. Ако използвате стар бензин, може да имате проблеми при стартиране или загуба на обороти. Вероятно ще успеете да отстраните проблема, като се долее пресен бензин. Ако обаче е настъпило окисляване на бензина, това може да причини отлагания и други примеси, които да запушат вътрешните механизми в двигателя и да доведат до значителни повреди. При дизела може да се стигне до блокиране на горивния филтър и части от системата за впръскване на горивото, което ще доведе до сериозна сметка за ремонт.

