Автоморга продава части от крадени коли

Кадър БНТ

Съвместна полицейска операция в Пазарджик разкри автоморга, в която са укривани крадени автомобили и авточасти.

На място служители на областната дирекция на МВР откриха и иззеха лек автомобил, обявен за издирване във Великобритания от 2021 г., както и няколко двигателя и скоростни кутии със заличени идентификационни номера. Произходът на им тепърва ще бъде изясняван, пише Блиц

Разследването се води под наблюдението на Районната прокуратура в Пазарджик. Целта е установяване на всички съпричастни лица и привличането им към наказателна отговорност.

В акцията участваха екипи на Главна дирекция „Национална полиция“, Националната агенция за приходите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, пожарната служба и Инспекцията по труда.

