Автоморга се подпали, изгоряха 150 трошки

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Автоморга се запали. Пламъците унищожиха 150 бракувани автомобили.

Заради силния вятър в гробището за коли в Харманли огънят се е разпространил в няколко посоки около вилната зона на града.

Пламъците са се разгорели около 16 часа. Според собственика на терена горенето е преминало бързо, защото в колите не е имало маслото или гориво, предаде Нова телевизия.

Към момента са изгорели 150 бракувани автомобила, пострадали са и стопански постройки. Пожарът е достигнал и до борова гора в близост до вилната зона.

