Автоморга смая в центъра на Варна

Мая Иванова. Снимка: Петел

Автоморга цъфна в центъра на Варна. Возилата обаче не са истински с ДВГ или електромобили, а детски колички – с извънбордов двигател – мама или тати, които ги бутат.

Не е ясна причината и двете возила да се счупят и да да станат ненужни. Може да са претърпели повреда – катастрофирайки едно с друго или да са пропаднали в някоя дупка, шегуват се варненци, станали свидетели на комичната гледка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!