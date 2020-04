Автопилотът на Tesla вече ще спира колите на червени светофари и знаци за стоп

Малко над година след като Илон Мъск обяви, че към автопилота на Tesla ще се появи функция за справяне със светофари и значи за стоп, вече е факт.

От Electrek обясняват, че колите с автопилот ще могат да се възползват от опцията след прилагане на новия 2020.12.6 софтуерен ъпдейт. Към момента той е наличен за собствениците, които участват в програмата за бета тест.

За да работи функционалността, Autosteer и Traffic-Aware Cruise Control опциите на автопилота на Model 3 и Model Y трябва да са включени. Автомобилът ще намалява и ще спира, когато идентифицира знак за това или светофар. Използва се комбинация от камери и GPS информация, за да се събира информация за светофарите, знаците и маркировките на пътя.

Wow 2020.12.6 is one of the best updates I've seen yet. It literally stopped at a light and stop sign in this video. Thank you @elonmusk @tesla autopilot team for this. It's a life hack!!! 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/XhjnqYeLv4