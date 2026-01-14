Автоподлез "Шипка" във Варна ще бъде ремонтиран основно, ако се намери финансиране

Снимка: Гугъл мапс

Два от централните автоподлези във Варна „страдат“ от течове, които в студено време се превръщат в опасни ледени висулки от таваните им. Проблемът става очевиден всяка зима. По този повод Радио Варна отправи въпрос към общинската администрация какво се прави за обследване и отстраняване на течовете в автоподлез Шипка, по стените на които хронично се стича вода, която при минусови температури се заледява.

От администрацията заявиха готовност за действие, но при наличие на финансиране. Конкретно писменият отговор, подготвен от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ гласи:

„За автоподлез „Шипка“ има разработена проектна документация за извършване на основен ремонт и при осигурено финансиране ще бъде реализиран“.

Междувременно образувалите се ледени сталактити бяха почистени след подаването на сигнала от Радио Варна към администрацията. Но въпросът „Извършва ли се наблюдение на автоподлезите и пешеходните подлези за обледеняване и създаване на опасни участъци и ледени висулки и кой има ангажимент за поддръжката на тези съоръжения?“ е оставен без отговор.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!