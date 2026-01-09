Авторът на "Мамник": Най-страшните чудовища са тези, които живеят вътре в хората и сърцата им

Кадър Нова телевизия

Най-страшните чудовища са тези, които живеят вътре в хората и в сърцата им. Това каза в интервю за БТА авторът на романа „Мамник“ Васил Попов. Той обясни, че идеята за създаването на поредицата, която включва и продължението „Лехуса“, както и следващата част от трилогията – „Аждер“, която засега съществува само в аудиовариант, се е зародила през 2020 година по време на първия конкурс за български аудиосериал на „Сторител студио“.

„Тогава беше едно пандемично време, в което си казах: Добре, всички сме се вторачили толкова много във вируса, но ако в едно село, блокирано от коронавируса, се появи нещо друго – чудовище, какво ще се случи?“, спомня си творецът. Той разкри, че именно тази идея започва да го „човърка“. За съществото мамник научава от книга на фолклористите и етнографи Димитър Маринов и Михаил Арнаудов. „Това е едно създание, за което според мен малко хора знаят“, допълни Попов.

Авторът посочи, че е написал романа „Мамник“ за около три–четири месеца, като уточни, че преди да започне работа по всяка своя творба, изготвя синопсис и подробен план за развитието на историята.

По повод представянето на премиерния епизод на сериала „Мамник“ преди по-малко от денонощие Попов сподели, че е изпитал изключително силна емоция. „Четири зали бяха пълни с фенове – на мен не ми се вярваше“, разкри авторът и изрази надежда сериалът от 12 епизода, излъчван по Българската национална телевизия, да има успех и да „прокара“ път към екрана и на други подобни истории.

Попов обясни още, че самият той не е гледал всички 12 епизода, въпреки че е автор на романа и е участвал в писането на сценариите. „Гледал съм само няколко епизода, ходил съм на терен и съм виждал как се снимат част от кадрите, но и аз все още не съм виждал самия мамник. Това предстои“, каза той.

Писателят отбеляза, че в първия епизод е разпознал голяма част от това, което си е представял, докато е писал романа, но подчерта, че „хората смятат, че една хубава книга лесно може да се превърне в сериал, но това не е така. Филмът или сериалът са съвсем различен формат на творчество и представляват голямо предизвикателство“.

Тази вечер Васил Попов беше в Стара Загора – първата спирка от турнето му за представяне на втората книга от поредицата „Лехуса“. Той припомни, че преди две години е представил „Мамник“ в града на липите, но тогава това е било в самото начало, докато сега вече знае, че има много читатели там.

Авторът подчерта, че срещите с читателите са изключително важни за него. „Тогава осъзнаваш мащабите на всичко, което се случва. Докато си вкъщи и пишеш пред лаптопа, сам в една затворена стая, не си даваш сметка за това, още повече че става дума за жанрова литература и част от мен трудно осъзнава какво всъщност се случва“, сподели Попов.

Той разкри още, че работата по поредицата продължава и в момента пише четвъртата книга. Посочи, че съзнателно избягва да формулира конкретни послания както за книгите, така и за цялата поредица. „Не обичам да насаждам нрав и да уча хората как да си живеят живота. Искам да ги накарам да изживеят емоция – да се страхуват, да изпитват емпатия, любов и други чувства“, коментира авторът. С усмивка добави, че ако трябва да напише нещо с ясно послание, би написал басня, а не роман.

Турнето ще премине през Ямбол, Бургас и Варна и ще завърши във Велико Търново.

В началото на 2026 година Васил Попов пожела на всички българи „чудовището да си остане на хартия – да се забавляваме, докато четем, и да не срещаме злини в живота“.

По време на премиерата в изложбена зала „Лубор Байер“ посетителите имаха възможност да зададат своите въпроси към автора и да получат автограф от него.

