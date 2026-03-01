Авторът на "Мамник" честити Баба Марта с антарктическа мартеница

Снимка: Фейсбук, В. Попов

Честита Баба Марта с тази антарктическа мартеница от застаналите един до друг “Карпух” и българския НИК 421 “Св. св. Кирил и Методий”.

Това написа във фейсбук профила си Васил Попов, авторът на романа "Мамник", превърнат в сериал, който върви по БНТ.

"Снимката е от залива на остров Кинг Джордж. И двата кораба са герои в “Пермафрост”, добавя още писателят.

Припомняме, че Васил Попов беше част от екипа, който стигна до Ледения континент. Той се завърна на 17 февруари заедно с ръководителя на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев, биотехнолога Кирил Кандиларов и журналиста Живко Константинов.

