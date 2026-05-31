Авторът на шампионския гол напусна Левски

Снимка ПФК Левски

Чистка при шампиона.

Левски се раздели с трети футболист в рамките на два дни. Вчера клубът обяви очакваното напускане на Рилдо Фильо и Карлос Охене, а сега стори същото и с Марко Дуганджич.

32-годишният хърватин беше привлечен през пролетния дял по спешност заради контузията и операцията на Мустафа Сангаре. Договорът му беше за 3,5 месеца и няма да бъде продължен. Дуганджич взе участие в само шест мача (само един като титуляр) и вкара един гол, пише Блиц.

Той обаче ще остане в историята на Левски, тъй като попадението му за победата с 1:0 над ЦСКА 1948 на 2 май гарантира първата шампионка титла на клуба след 17-годишна пауза.

