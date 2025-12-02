Автоспец посочи бутона за зимата в колата

Пиксабей

Автомобилен ентусиаст и бивш продавач на автомобили сподели своите съвети как един често забравян бутон може да ви помогне да затоплите колата си по-бързо тази зима.

В ново видео в TikTok, потребителят Capturing Cars очерта основните стъпки за постигане на това. „Знаете ли най-добрия начин да затоплите колата си възможно най-бързо през зимните месеци?“, попита той своите последователи, пише Автоблиц.

След това автомобилният експерт даде ясни инструкции.

Първата стъпка е да увеличите температурата в колата си до максимум, независимо дали имате индивидуални контроли за всяка седалка или само за една. Той посъветва: „Първо, настройте температурата на максимум.“

След това включете вентилаторите на среден режим. Автомобилен експерт посъветва хората да регулират въздушния поток, така че да е насочен към интериора на автомобила за по-бързо загряване.

Това може да се постигне чрез натискане на бутон, който обикновено изобразява седнал човек с различни стрелки, сочещи към него.

Третата стъпка обаче е най-важна. „Следващото нещо, което трябва да направите, е една от най-важните стъпки, а именно да натиснете този бутон.“

Често забравяният бутон е обозначен с икона, наподобяваща кола със стрелка вътре. Това е известно още като функция за рециркулация на въздуха.

В някои превозни средства това може да изглежда като плъзгач, а не като бутон. Чрез активирането му, водачите ще гарантират, че затопленият въздух, циркулиращ в кабината, продължава да рециркулира, вместо да всмуква студен въздух отвън.

След този първоначален период той призова шофьорите да включат климатика.

Въпреки че много хора смятат, че климатикът е само за горещо време, когато е необходимо охлаждане, той е изключително ефективен и за затопляне на колата ви.

След като температурата в помещението достигне комфортно ниво, върнете се към свеж външен въздух, за да поддържате качеството на въздуха в помещението.

