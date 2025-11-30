Автоспец разби мита за бутоните "Еко", "Комфорт" и "Спорт" в колата

Кадър ИИ

В модерните автомобили, независимо дали са оборудвани с ДВГ, хибридно или изцяло електрическо задвижване, централната конзола често е обсипана с бутони, които обещават преобразяване на преживяването зад волана. Най-често срещаните са режимите "Eco", "Comfort" и "Sport". Въпреки че натискането на един от тези бутони е съпроводено с удовлетворяващ клик и ярък светлинен индикатор на таблото, инженеринговата истина често е по-малко впечатляваща, отколкото се очаква, предаде Аутомедия Инвестор.

Съвременната автомобилна индустрия умело използва човешката психология, за да създаде добавена стойност, която невинаги е базирана на осезаеми технически промени. Феноменът, който работи тук, е добре познат в медицината, но все по-често се среща и в автомобилите – плацебо ефектът. Натискането на бутона кара водача подсъзнателно да очаква промяна в поведението на автомобила, което само по себе си променя неговия начин на шофиране и възприятието му.

При "Eco" режима, например, софтуерът често прави толкова минимални настройки на реакцията на педала на газта, че реалният ефект върху консумацията на гориво или електричество е пренебрежимо малък. Бутонът обаче кара шофьора да се чувства по-отговорен, което го подтиква към по-плавно и сдържано управление, което вече води до истинска, макар и непряка, икономия.

По същия начин, режимът "Sport" може да изостри реакцията на газта само колкото да създаде усещане за по-голяма мощност, без да повиши реалната пикова производителност на двигателя. Тази психологическа заблуда е умен трик на дизайнерите и маркетолозите. Те знаят, че клиентът обича да чувства, че е инвестирал в автомобил с разнообразни възможности и че има пълен контрол върху неговото представяне, дори и тези възможности да са само леко променени софтуерни профили.

Този подход е особено важен в условията на силно наситен пазар, където производителите търсят всеки възможен начин да отличат своите продукти. Добавянето на виртуални "режими" към управлението е евтин и ефективен начин за постигане на емоционална връзка с водача, давайки му илюзията за персонализация и динамична адаптация на автомобила към неговите моментни нужди.

В крайна сметка, плацебо бутоните са гениално решение на инженерния проблем – как да се удовлетвори потребителското желание за разнообразие и контрол, без да се налагат скъпоструващи и сложни хардуерни промени. Те служат като директна връзка между психологията на шофьора и софтуерния профил на автомобила, доказвайки, че понякога чувството за промяна е по-важно от самата промяна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!