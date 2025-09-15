Автоспец за разцепената кола в София: Целта беше да мине регистрация в КАТ, защото беше ужасно шумна

Снимки: Европейски център за транспортни политики

Ford Mustang Shelby GT500 от 2009 г. с огромни доработки е автомобилът, който тази сутрин се разцепи на две след удар в дърво на „Ботевградско шосе“ в София. Шофьорът загина на място, а все още няма информация за самоличността му, пише Дир.бг.

Колата е добре позната в средите на автоентусиастите у нас, като във видеопредставяне, публикувано през 2023 г., специалистът, известен в социалните мрежи с псевдонима Kespanok, разказва за нейния характер.

„Двигателят е 5.4-литров, заводският вариант е с мощност 500 конски сили, но конкретната кола е около 800 к.с.“, обяснява той и припомня, че именно този Shelby е печелил награда за „най-шумен автомобил“ през 2023 г. „Целта беше да мине регистрация в КАТ, защото беше ужасно шумна“, споделя той, показвайки новоизградената изпускателна система на колата.

Експертът е категоричен, че конструктивните решения на модела са далеч от безопасни за такава мощност. „Всичките Shelby-та от тези години са с двубутални спирачки Brembo, абсолютно нищо особено. Говорим за кола с близо 800 коня. Това е много, наистина е много. И е страшно интересно как и защо са решили, че това може да го спре“, казва той за автомобила, който днес беше раздробен след катастрофата.

Kespanok признава, че Mustang-ът е оставил у него усещането за неконтролируема машина: „Това е една от най-опасните коли, които съм карал на улицата с нормално шофиране. Поне 150 км/ч трябват, за да спре да превърта задните гуми... Поведението е брутално! Изключително опасна кола, казвам ви го от опит. Много трябва да се внимава с изпреварвания с този автомобил, много трябва да се внимава с влизане в завои.“

По думите му, именно той е вносителят на автомобила от САЩ. „Прогнозната цена за продажба тук беше около 100 хил. лв.“, уточнява специалистът.

„Почти няма къде тези коне на пътя да ги раздадеш, освен със специални гуми. Има сликове за нея, дойде със сликове от Щатите.“

Днес мощната машина, рекламирана като една от най-екстремните коли у нас, се превърна в смъртоносен капан за своя шофьор. Катастрофата на „Ботевградско шосе“ отново поставя въпроса за безопасността на доработените спортни автомобили на обществени пътища, които лесно могат да се окажат по-силни от човека зад волана.

