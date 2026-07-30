Автовоз се запали на пътя Мездра - Ботевград, движението е спряно

Булфото

Временно е ограничено движението при км 186 на път I-1 Мездра – Ботевград, в района на село Новачене в посока София. Причината е горящ автовоз, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ за пътуващите е въведен обходен маршрут в посока София: Новачене – Скравена – Ботевград.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция“.

Редактор "Екип на Петел",

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