Аякс 0:2 Интер за ШЛ

Аякс и Интер играят при резултат 0:2 на "Йохан Кройф Арена" в среща от първия кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Маркюс Тюрам откри резултата в 42-ата минута, а секунди след почивката се разписа отново.

"Нерадзурите" стартиха на високо темпо още в първите минути стигнаха до няколко ситуации в близост до вратата на съперника. Един опит за центриране на Димарко се превърна в удар, но вратарят на домакините се справи. Аякс се справи с първоначалния опит на съперника да го притисне, но гостите държаха инициативата, предава Спортал.

Постепенно нидерландският гранд изравни играта и започна да атакува по-често. Домакините опитаха няколко центрирания, а високата им преса създаваше проблеми на съперника. При една ситуация Аканжи бе сериозно притеснен, но до сериозни голови положения не се стигаше. След половин час игра тимът на Киву стигна до първия си ъглов удар и след него Димарко стреля покрай вратата.

В 33-ата минута прекрасна атака на Интер завърши с подаване към Тюрам. Френцузинът стреля, а топката мина на сантиметри от дясната греда на вратаря. При следващата атака на гостите Тюрам се измъкна от Баас, който го повали в наказателното поле. Съдията отсъди дузпа, но след като разгледа ситуацията прецени, че Тюръм първо е извършил нарушение срещу бранителя и я отмени.

Ян Зомер, който отнесе доста критики последните дни, направи много важно спасяване в 40-ата минута. Годс бе изведен зад защитата и напредна сам срещу него, но вратарят се справи отлично. Това спасяване се оказа още по-важно, тъй като секунди по-късно Интер поведе. Тюрам засече с глава след ъглов удар и откри резултата.

В самото начало на второто полувреме "нерадзурите" нанесоха втори удар и той беше копие на първия. Ъглов удар, изпълнен от Чалханоолу, и удар с глава на Тюрам.

