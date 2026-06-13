Аятолах Али Хаменей ще бъде погребан на 9 юли

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Аятолах Али Хаменей, който управляваше Иран в продължение на 37 години, преди да бъде убит при израелско-американските удари на 28 февруари тази година, ще бъде погребан на 9 юли в североизточния ирански град Машхад, съобщи държавната телевизия, цитирана от Франс прес.

Погребението му, което трябваше да се състои през март, но беше отложено заради войната, ще продължи 6 дни от 4 юли.

Телевизията уточни, че в столицата Техеран ще се състои церемония за отдаването на последна почит към паметта на аятолаха от 4 до 6 юли, както и на 7 юли в свещения град Кум, намиращ в северната част на Иран.

На 9 юли Али Хаменей ще бъде погребан в родния си град Машхад, отбелязва БТА.

Началото на погребалните церемонии на 4 юли ще съвпадне с националния празник на САЩ, които тази година ще отпразнуват 250 години от създаването си.

Синът на Али Хаменей – Моджтаба, който го наследи в началото на март начело на Ислямската република, е третият върховен лидер на страната от Ислямската революция през 1979 г.

Моджтаба Хаменей, който беше ранен при ударите, които убиха баща му, както и много други високопоставени представители на властта, не е се е появявал в общественото пространство и отправя само писмени изявления чрез свои съветници, припомня АФП.

Редактор "Екип на Петел",

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