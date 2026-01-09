Аятолах Хаменей: Тръмп ще бъде свален, ръцете му са изцапани с кръв

Кадър Нова тв

Аятолах Хаменей отправя остри критики към Доналд Тръмп и предупреждава за неговото сваляне

Върховният лидер на Иран, Али Хаменей, отправи остро предупреждение към президента на САЩ Доналд Тръмп, че той „ще бъде свален“. Изказването, излъчено по държавната телевизия, подчертава приглушеното напрежение между двете държави и засилва конфликта след последните протести и атаки в Иран.

Обвинения към чужди сили за дестабилизация на Иран

Хаменей обвини подкрепяни от чужбина сили, че имат целенасочени опити за дестабилизация на страната, като заяви: „Ислямската република дойде на власт с кръвта на стотици хиляди достойни хора и няма да се откаже пред саботьори.“

Той твърди, че демонстрантите в страната действат под влияние и с мотивация да угодят на американския президент: „Те искат да го направят щастлив. Ако знаеше как се управлява държава, щеше да управлява своята.“

Тръмп и отговорността за атаките: „Ръцете му са изцапани с кръв“

По повод нападенията през юни в страната Хаменей заяви: „В 12-дневната война повече от хиляда наши сънародници бяха мъченически убити.“

Той цитира думите на Тръмп: „Аз дадох заповедта и аз ръководех атаката“, определяйки това като открито признание, че президентът е отговорен за смъртта на много иранци: „Ръцете му са изцапани с кръвта на иранци.“

Призив за единство и готовност сред иранците

В заключение, Али Хаменей призова своите поддръжници да бъдат единни и готови за предизвикателствата: „Скъпи млади хора, запазете своята готовност и единство. Единен народ ще надвие всеки враг.“

