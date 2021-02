Айхан от Варна: Кой е собственикът на Интернет?

Кадър Ayhan Infire

Разпознахте ли този звук?

Нека кажа на тези, които казват ,,Какво по дяволите е товa’’

Това е звукът, който променя всичко за много от нас. Това е което ни позволяват да влезем в „новия свят“, наречен Интернет.

Свързвахме се от телефона, влизахме в няколко уебсайта, стояхме и гледахме монитора.

По това време никой от нас не разбираше много от интернет, никога не сме предполагали, че ще интернет ще се развие до това ниво на което е в момента, но това беше нов свят, разказва влогърът Айхан Юнал от Варна в новия си клип.

И макар че имаше прекъсвания, когато телефонът ви звънеше и много солени сметки края на месеца, семействата ни много ни търпяха Нарекоха този чисто нов свят „ИНТЕРНЕТ“.

За някои това беше компютър, собственост на някой човек и ние се свързвахме с него, а за някои това е беше голяма компания.

Дори и сега много от нас не знаят какво е това. Какво представлява интернет? Как работи?

В това видео ще научим отговорите на въпросите кой е изобретателят на интернет, как работи,

откъде идва и накъде отива ...

На първо място, произходът на тази ИНТЕРНЕТ РЕВОЛЮЦИЯ датира от 1969 година.

По това време Министерството на отбраната на САЩ е имало подразделение, наречено ***

ARPA(Advanced Research Projects Agency) Агенцията за напреднали изследователски проекти.

Това звено финансира важни проекти в цялата страна и подкрепя разработването на проекти,

разработени по това време за свързване на компютри за улесняване на трансфера на данни между университетите.

Всъщност те са кръстили този проект ARPANET, което можем да наречем първият интернет. Този проект е бил толкова успешен, че се разраства бързо и все повече компютри се свързват по света всеки ден.

20 години по-късно, през 1989 г., беше направена най-голямата стъпка за интернет, за да

достигне състоянието, което познаваме днес.

Поради несъвместимостта между различните сървъри Тим Бърнърс-Лий, който по това време работеше в CERN, бива помолен да разреши проблема.

В резултат на дълги усилия той разработва езика за програмиране HTML. и създава система за

споделяне на информация, която улеснява споделянето на информация през интернет,

определена като www.

Но не е само това, но той създаде HTTP системата, която позволява на уеб страниците да се свързват към сайтове в интернет.

Той е разработил софтуер, който помага за автоматично намиране и проследяване на уеб

страници и за лесно търсене на информация.

Тим Бърнърс-Лий не е прогнозирал, че тази идея всъщност е революционна иновация, която ще

засегне и повлияе целия свят. Но резултатите са шокиращи!

Докато през 1992 г. в Интернет е имало само 50 уеб страници, четири години по-късно този брой надхвърли 40 милиона.

Най-поразителното в това е, че Тим Бърнърс-Лий не патентова това изобретение. Можем само да си представим богатството, което той би могъл да постигне ...

Ето защо това е едно от най-важните имена в света. Благодаря ти, Тим! Може би трябва да създам цял един видеоклип за него, а вие как мислите? Бихте ли желали подобен клип, долу в коментарите споделете вашето мнение!

Според изследване, проведено през 2018 г., в момента в света има 4,2 милиарда потребители на

Което означава, че 55% от населението на света в момента има връзка към интернет. Повечето са в азиатските страни. Само преди 3 години тази цифра беше около 3 милиарда, темпът на растеж е много висок.

Можем да си представим, че скоро ще има още хора, които ще се свържат към глобалната интернет мрежа, според много проучвания хората, които губят интернет връзка изпитват симптоми подобни на отнемането на наркотици, от човек който консумира.

Тези, които изкарват прехраната си от този нов свят с новите възможности за работа,

предоставени от интернет, са друго измерение на бизнеса.

Поради тази причина нашият ангажимент към интернет започна да става много естествен.

Добре, а какво е интернет?

Първо, нека да ви кажа определението за интернет. Интернет е феномен, който възниква от взаимосвързаността на стотици хиляди мрежи. Разбира се, за създаването на тези връзки са необходими невероятна инвестиции и технологии.

Ще поговорим за тях след малко, но може би било уместно да го обясним с аналогия.

Можем да сравним Интернет със селското стопанство.

Какво е земеделие?

Кой е собственикът на земеделието?

Ако можете да отговорите на тези въпроси, всъщност можете да разберете интернет ...

Необходима е обаче огромна инфраструктура за интернет, разбира се. И можем да говорим за

хората, компаниите и институциите, които притежават тази инфраструктура.

Интернет всъщност е като гигантска невронна мрежа. В тази мрежа има и точки за свързване.

Тези портове също са известни сървъри.

Тук цялата информация, до която стигаме, се разпространява от тези сървъри чрез оптични кабели. Тези сървъри понякога могат да бъдат невероятно големи сървърни ферми. Тези ферми са собственост на някои компании.

Тъй като някои от тези сървърни ферми са толкова големи, че количеството електричество, необходимо за работа на машините, е по-голямо от потреблението на електроенергията на някой страни.

Според Forbes най-голямата от тези сървърни ферми е Range International Data Hub, разположен

в Китай. Тази ферма е разположена на площ от около 600 000 квадратни метра. Помислете за трафика на данни.

Втората е фермата Switch SuperNAP, разположена в Невада. Той е с размери около 200 000 квадратни метра.

Някой от клиентите на Switch са компании като Fox, Intel, Ebay и Boeing. Според проучване през 2016 г. Google има около 3 милиона сървъра по целия свят.

За да разберете по-ясно си представете, че тези сървърни центрове са като малки полицейски участъци, където интернет се контролира.

Можем да кажем, че тези, които ги контролират, също са тези, които контролират интернет.

Но разбира се не е толкова лесно. Участват много други актьори. Примерни доставчици на интернет услуги.

Можем да кажем, че тези компании притежават кабелите, простиращи се от тези сървъри до нашите домове. Собствениците на най-важната част от мрежата за нас. Тези кабели са много, много важни.

Тези кабели минават под моретата, пресичат океаните. Те обикновено са оптични. Каква е разликата между оптичния кабел и обикновения кабел?

Във фиброоптиката данните се носят от светлина, а не от електричество, така че можете да си представите колко е бърз интернета.

Защо всички не могат да имат достъп до Fiber Internet? Отговорът е много прост всъщност. Защото е много скъпо.

Полагането и управлението на тези кабели е много, много скъпо.

Въпреки това има огромна оптична кабелна мрежа, която свързва целия свят, всички континенти, пресичайки морета и океани.

Нарича се FLAG - Fiber Optik Link Around The Globe.

Общата дължина на тази кабелна мрежа е повече от 28 000 км и това е мрежа, която започва в Северна Америка и се простира до Англия, оттам до Япония и Индия. Кабелната мрежа е собственост на Reliance Communications. Която е партньор на индийската компания Global Cloud Xchange.

Всъщност можем да кажем, че това е компанията, отговорна за свързването на голяма част от света с интернет.

И тук, ако трябва да поставим скоба на доставчиците на интернет услуги, те са отговорни за частта, която достига до домовете ни. И те всъщност са тези, които контролират интернет, както го познаваме. Напоследък в Европа се водят сериозни дискусии за Член 13, предполагам, че сред зрителите има такива, които са чували това.

Нов закон, внесен от Европейския съюз. В обобщение, дори меметата или гифовете, които използвате, ще бъдат защитени с авторски права с този член.

Има сериозно възражение срещу този закон с хаштага #saveyourinternet.

Тези, които ще следват този закон са доставчиците на интернет услуги.

Въпреки, че нямаме определен собственик на Интернет, но всъщност нямаме да имаме интернет без тези ферми, кабели и компании, които те контролират.

Според група хора има организация, която „управлява“ интернет. ICANN, названието от английски на български може да се преведе като - Корпорация за присвоени имена и номера.

Тази институция е създадена като организация с нестопанска цел и управлява имена на домейни и интернет трафик в интернет като над корпоративна структура.

Неговото мото е „One world, one internet“, тоест „Един свят, един интернет“. Въпреки че не е правилно да се твърди, че притежава интернет, тази организация върши много, много важна работа.

Нека да го обясним по този начин, ако искате да се свържете с някого или компания в интернет, трябва да имате адрес, принадлежащ тази За това са налични Система за имена на домейни, а именно DNS и IP адреси.

Така че всички бихме се загубили без ICANN, можем да кажем, че никой не би могъл да намери никого. Но самата ICANN казва: „Нито едно лице, институция, организация или правителство не може да контролира интернет“

Така че, като се има предвид това, за което говорихме досега, можем да възприемаме интернет като една голяма сграда: ние разполагаме с всички технологии, необходими за тази сграда, за да работят и всички различни етажи, те първо трябва да работят в хармония помежду си.

Разбира се, има и други фактори, необходими за безпроблемната работа на интернет. Но от наша гледна точка можем да споделяме информация, каквато искаме, в интернет, може би интернет ни е направил по-свободни от всякога, но все още има механизми, които контролират това, което споделяме.

Компаниите и правителствата също работят заедно, за да оптимизират интернет и да гарантират, че информацията се споделя свободно.

Но това сътрудничество не винаги протича гладко. Ние сме сред хората, които изпитват

свободният достъп до информация в интернет, като нещо нормално, но има и голям процент

хора, които все още нямат достъп до интернет.

И все пак Интернет революционизира живота ни. Интернет промени света коренно.

И ако се върнем към отговора на въпроса кой притежава интернет, всички ние имаме споделяния в интернет с информация, която произвеждаме, съдържанието и споделянията, които правим.

Така че всъщност Интернет сме ние.