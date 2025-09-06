Аз съм новият водещ на "Игри на волята"

Кадър Инстаграм

Нова телевизия извъртя невиждан номер на запалените фенове на екстремното шоу „Игри на волята“. Екипът на телевизията пусна видео в Инстаграм, с което съобщи, че последният победител в Игрите – Императорът Мартин ще бъде новият водещ на подкаста „След игрите“, предаде Факти

В поредицата досега една от фаворитките на зрителите – Ваня от сезон 2 интервюираше всички отпаднали участници, а форматът се превърна в любим на онлайн аудиторията, която остана очарована от Ванчето и нямаше търпение тя да се завърне на стола си на водеща. Надеждите им обаче останаха попарени, когато видяха лицето на Мартин да им съобщава, че той ще е новият водещ на подкаста.

„Нов сезон, нови участници и нов водещ! Аз съм Мартин Императорът и се завръщам, обаче в „След Игрите“. Пенсионирах Ванчето. Да, дадох й 100-те бона, все пак ги изкарах с толкова много труд. Тя е сега някъде.. не знам къде, почива си, а аз поемам цялото това студио. Yes!“, съобщава ентусиазиран Мартин в анонса.

За жалост, съобщението, което в последствие се оказа просто шега, беше посрещнато с десетки злобни коментари към Мартин. Коментарите бяха повече от възмутителни, като един от тях дойде от Генчо – участник от преходен сезон на „Игри на волята“. Мартин си навлече негодуванието на зрителите със схемите, които чертаеше по време на участието си, които все пак му осигуриха и победата.

Оказа се обаче, че включването му въобще не отговаря на истината, а е било шега от страна на „Игрите“. По-късно от предаването потвърдиха със специално видео от изолатора, че Ваня се завръща в добре познатата й роля, а нейният любим Светлин, който пък спечели „Турнири на волята“, може също да й помага, но не е сигурно още как.

