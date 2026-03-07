Азербайджан може да влезе във войната с Иран

Кадър Президентство на Азербайджан

Израел смята, че има високи шансове Азербайджан да се включи във войната срещу Иран, съобщи държавната израелска телевизия "Кан", цитира Сега

Снощи в Азербайджан бяха задържани 8 шпиони на Иран, който били финансирани от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Задържането им е част от мащабна кампания на Службата за държавна сигурност на Азербайджан срещу ирански шпионски мрежи. Баку обвинява Техеран в опити за дестабилизация чрез радикални религиозни групи.

Азербайджан обяви снощи, че е предотвратил терористични атаки, които Иран е подготвял срещу нефтопровода Баку-Джейхан, посолството на Израел, един от лидерите на еврейската общност, както и срещу ашкеназката синагога.. Според телеканал AztV, Службата за държавна сигурност на Азербайджан е разкрила и предотвратила терористични планове, разработени от КСИР. Според информацията, на територията на Азербайджан са били внесени три взривни устройства. Спецслужбите са предотвратили предаването им на трети лица, което е позволило да се избегнат възможни жертви и разрушения. Арестувани са 8 души.

Азербайджан евакуира тази нощ служителите на посолството си в Техеран и генералното консулство в Тебриз.

Официално, Азербайджан запазва неутралитет, но фактически действа като „тилова база“ за западните съюзници. Има съобщения, че азербайджански летища се използват като логистични бази и евентуални пунктове за презареждане на израелски самолети, участващи в удари срещу ирански ядрени обекти.

Азербайджан отдавна е ключов съюзник на Израел, като осигурява близо 40% от петрола за страната в замяна на високотехнологични оръжия (дронове Harop, системи Barak-8).

Големият партньор на Азербайджан в региона е Турция - двете страни имат договор за подпомагане при нападение на трета страна. В Баку се чуха призиви този договор да бъде задействан след като дронове удариха летището в Нахичеван.

Иран проведе мащабни учения по границата с Азербайджан (край река Араз), симулирайки преминаване на понтонни мостове. В отговор Азербайджан засили военното си присъствие в Нахичеван, подкрепен от Турция.

Азербайджан е привел въоръжените си сили в пълна бойна готовност и е започнал мобилизиране на резервисти след атаката с ирански дронове в анклава Нахичеван, съобщават от азербайджанското Министерство на отбраната.

Президентът на страната Илхам Алиев е обявил т.нар. „мобилизация №1“ – мярка, която поставя военните в най-високо ниво на оперативна готовност. Съгласно заповедта му азербайджанските сили разполагат части на бойни позиции или в предварително определени оперативни зони.

На 5 март два дрона, изстреляни от иранска територия, удариха цели в Нахичеван, азербайджанският анклав, който граничи с Иран. Според азербайджанските власти един от дроновете е ударил терминала на международното летище, разположено на около 10 километра от иранската граница. Вторият дрон се е разбил близо до училище в село Шакарабад.

Четирима души – всичките цивилни, са ранени при атаките, а сградата на летището е претърпяла щети.

Министерството на външните работи на Азербайджан осъди удара, като го определи като „грубо нарушение на международното право“. След инцидента посланикът на Иран в Баку беше повикан в Министерството на външните работи и му беше връчена официална протестна нота.

Азербайджанските власти също поискаха Техеран да проведе пълно разследване на нападението и да предостави гаранции, че подобни инциденти няма да се повторят. Последва изтегляне на азерските дипломати от Техеран и пълно спиране на движението на камиони, вкл. и транзита, от всички гранични контролно-пропускателни пунктове на азербайджано-иранската държавна граница.

По-рано Азербайджан затвори част от южното си въздушно пространство за 12 часа, след като заяви, че четири ирански дрона са преминали границата му, предаде Инвестор.

Баку обяви днес и че иранските специални сили са планирали серия от терористични атаки в страната. Според информацията на азербайджанските служби за сигурност целите са били нефтопроводът Баку-Джейхан, израелското посолство в Азербайджан, лидер на религиозната общност на планинските евреи и ашкеназката синагога, съобщава местната медия news.am.

Замесените са арестувани след атаките с дроновете, уточняват от властите.

Сред иранците се засилват опасенията от етнически конфликти

Междувременно France24 пише, че много от иранците се опасяват, че чуждестранната военна намеса, вместо да помогне за свалянето на ислямисткия режим в Иран, въвлича и други регионални сили в конфликта, а това е в ущърб на гражданите на страната. Опасенията са, че ако кюрдите на територията на страната се включат в конфликта, Анкара и Баку ще са склонни да се намесят.

Турция, която споделя близо 500-километрова граница с Иран, очертана още през 1639 г., което я прави най-старата непрекъснато управлявана граница в Близкия изток, е изложена на висок риск от регионален пожар. Споделена граница, етнически група, инфраструктура и бизнес интереси от двете страни – всичко това може да доведе до бежанска и икономическа криза.

В сряда балистична ракета, изстреляна от Иран и насочена към турското въздушно пространство, беше унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. В Турция, единствената страна членка на НАТО с мюсюлманско мнозинство, се намира базата Инджирлик, за която се смята, че разполага с американски ядрени оръжия. На следващия ден президентът Реджеп Тайип Ердоган в телевизионна реч предупреди, че войната с Иран е довела напрежението в региона до „ужасяващо ниво“.

