Азербайджан отново нарича Калининград - Кьонигсберг, а река Волга - Итил

Пиксабей

Азербайджанските медии започнаха да наричат градовете в Русия с имената, които са имали преди да бъдат завладени от Москва.

Така например те вече наричат в своите публикации Оренбург - Оринбор, Калининград - Кьонигсберг, а река Волга - Итил.

Освен това в Баку вече звучат призиви да се забрани достъпа до официалната руска информационна агенция ТАСС в страната, както вече се случи с руските пропагандисти РИА „Новости“. Причината затова е, че ТАСС демонстрирала неуважение към Азербайджан.

Тази седмица азербайджанските власти събориха паметника на художника Иван Айвазовски от Алеята на руската слава в Ханкенди. След това ТАСС нарече града от Нагорни Карабах с арменското му име Степанакерт в информацията за събарянето на паметника, а азербайджанското външно министерство поиска извинение от информационната агенция.

Паметникът на Айвазовски беше издигнат през 2021 г. като част от проекта „Алея на руската слава“. Той беше реализиран от властите на непризнатата република съвместно с руската общност на Нагорни Карабах и руския миротворчески контингент.

Ханкенди (бивш Степанакерт) е бившата столица на непризнатата Нагорно-Карабахска република. През септември 2023 г. Министерството на отбраната на Азербайджан обяви началото на „местни антитерористични мерки“ в Карабах. На следващия ден Нагорни Карабах на практика капитулира пред Азербайджан, приемайки предложението на руските миротворци за едностранно прекратяване на огъня.

От 1 януари 2024 г. Република Нагорни Карабах престана да съществува.

Руско-азербайджанските отношения се влошиха в края на юни на фона на задържането на членове на азербайджанската диаспора в Екатеринбург, заподозрени в извършване на редица престъпления. Руското посолство в Азербайджан съобщи, че туристите в държавата на Каспийско море са се сблъсквали с проверки на документи, претърсвания и подложени на гражданско и физическо насилие.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!