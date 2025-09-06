Азербайджански Миг - 29 в небето на Украйна

Пиксабей

В украинското небе с отличителните знаци на Военновъздушните сили на Украйна са забелязани МиГ-29, които по-рано са принадлежали на ВВС на Азербайджан. От Defense Express правят опит да разберат колко МиГ-29 е дал Баку на Киев, предаде Фокус



Наскоро в небето над Украйна бяха забелязани МиГ-29, които, съдейки по камуфлажа, преди са принадлежали на ВВС на Азербайджан. Въпреки това, вместо азербайджански символи, там вече са "украсени" с украинските отличителни знаци.



Може да възникне въпросът как са се озовали в Украйна, ако за тяхното предаване не е било съобщено по-рано. Тук си струва да се припомни, че още преди началото на войната три МиГ-29 на ВВС на Азербайджан са били на ремонт в Лвовския авиационно-ремонтния завод.



Въпреки това, изглежда, че ремонтните работи не са успели да бъдат завършени преди началото на войната и самолетите са останали там.



Но след началото на пълномащабната инвазия авиационният ремонтен завод в Лвов стана важна цел за руснаците, защото освен азербайджанските самолети там се ремонтираха и украински. Затова изглежда, че в резултат на ракетен удар хангарът, в който вероятно са се намирали тези самолети, е бил унищожен.



Въпреки това, като се имат предвид новите снимки на тези азербайджански МиГ-29, поне един изтребител е успял да бъде изведен от обсега на удара и впоследствие да бъде ремонтиран, или пък те са били преместени на друго място много преди удара. Изглежда, че след началото на войната тези изтребители са стояли доста дълго време, чакайки да бъдат изпратени в Азербайджан в бъдеще или преминавайки ремонт.



Това се потвърждава от факта, че от 2022 г. доскоро не е имало нито една снимка на МиГ-29 в камуфлаж на ВВС на Азербайджан в украинското небе, когато той е бил забелязан с украински отличителни знаци. От това може да се заключи, че Азербайджан е решил да го предаде или е дал така нареченото "мълчаливо съгласие".



На това решение може да е повлияло факта, че отношенията между Азербайджан и Русия напоследък значително са се влошили. По-конкретно, първо Русия е свалила азербайджански пътнически самолет, а след това в Русия е имало вълна от арести на азербайджанци.



В заключение може да се каже, че ВВС на Украйна можеха да попълнят до три МиГ-29. Това не е много, но все пак е добро подсилване, пишат от украинската медия.



Въоръжението на Азербайджан включваше 15 МиГ-29, от които 14 бяха закупени през 2006-2007 г., и още един МиГ-29УБ през 2009 г. Интересното е, че те са били закупени именно от Украйна. Интересно е също, че през 2021 г. от Баку са закупени израелски ракети въздух-въздух I-Derby ER, за да бъдат оборудвани с тях тези изтребителя.

