Азербайджански депутат към Русия: Нападнете ли ни вашата армия от престъпници ще стане на парчета

Политологът и депутат от азербайджанския Мили Меджлис Расим Мусабеков отговори на заплахите от депутата от Държавната дума Андрей Гурульов, който заговори за провеждане на "специална военна операция" в Азербайджан на фона на историческо охлаждане на отношенията между двете страни, предаде OFFnews.bg.

„Фактът, че Гурульов стана депутат от Държавната дума, не е увеличил интелигентността му. Той, както много руски военни, очевидно вярва, че главата е за носене на фуражка. Как Си представяте едно „СВО“ срещу Азербайджан? Как си представяте десантна операция на брега? От вас ще останат само парчета", каза Мусабеков.

Азербайджанската армия е професионална сила, а не куп престъпници, както в някои руски части“, добави той.

Депутатът от Баку заяви още, че петролните съоръжения на SOCAR в Украйна, които Русия в момента атакува, са принадлежали на Газпром преди войната.

Азербайджан ги е купил, когато Киев е щял да национализира руски активи.

„Сега Русия бомбардира обекти, за които Азербайджан ѝ плати“, отбеляза Мусабеков.

Той заплаши Москва с прехвърляне на изтребители МиГ-29 и друга военна техника в Киев, ако Русия продължи да нанася удари по съоръженията на нефтената и газова компания SOCAR.

Според него Азербайджан в момента сменя авиацията си, а МиГ-29, някога закупени от Украйна и модернизирани с помощта на Израел, могат да бъдат прехвърлени обратно в Киев.

„Нека знаят в Русия, че и ние разполагаме с много старо съветско оръжие в Нахичеван“, добави азерският депутат.

