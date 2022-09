Азербайджанският президент идва на посещение у нас

снимка The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan

Азербайджанският президент Илхам Алиев идва на посещение у нас утре.

По време на срещата си в София с Румен Радев държавните глави ще направят преглед на стратегическото партньорство между България и Азербайджан и се очаква да обсъдят развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката, икономиката, сигурността, туризма, науката, образованието и културата, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От 11:30 часа на "Дондуков" 2 двамата президенти ще проведат среща на "четири очи", след което ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Азербайджан. В 12:50 часа в Гербовата зала на "Дондуков" 2 Румен Радев и Илхам Алиев ще дадат съвместни изявления за медиите, предаде днес.бг.

На 1 октомври, събота, от 11:00 часа президентът Илхам Алиев ще вземе участие в церемонията по въвеждане в търговска експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция-България. Събитието ще се проведе в зала 3 на Националния дворец на културата.

В рамките на официалното си посещение в страната президентът Илхам Алиев ще проведе среща и с министър-председателя Гълъб Донев.

