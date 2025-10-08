Азиатски автомобили превземат Варна
АВТОМОБИЛЕН САЛОН ВАРНА 2025 - ПРЕМИЕРИ, СУПЕРКОЛИ И ГОЛЕМИ НАГРАДИ!
От 9 до 12 октомври 2025 г., в Дворец на културата и спорта – Варна (зали „Младост“ и външни площи) ще се проведе единственото автомобилно изложение за годината – Автомобилен салон Варна 2025.
Посетителите ще могат да видят десетки национални, европейски и азиатски премиери, да изживеят реални тест драйв на над 35 модела и да се насладят на специални експонати, които рядко се виждат извън големите международни изложения.
НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕМИЕРИ:
Автосалон Варна ще бъде домакин на впечатляваща серия от премиери, които демонстрират мощ, технологии и визия за бъдещето:
GWM HAVAL Jolion PRO HEV
GWM HAVAL H9 – европейска премиера
BAIC BJ30
Dongfeng MHero – впечатляващ електрически звяр
Dongfeng Nammi Box –
Leapmotor C10 – нова генерация интелигентен SUV, изцяло ориентиран към бъдещето
На изложението ще бъдат представени и най-новите модели от утвърдени марки, включително:
Nissan ARIYA NISMO
Kia XCeed FL 1.6T и Kia Sportage FL Hybrid
Kia EV4
Abarth 600e Scorpionissima – лимитирана серия
FIAT Grande Panda
Opel Frontera
Audi A6 TFSI
Hyundai INSTER
Hyundai IONIQ 9
МОТОЦИКЛЕТИ, КОИТО ВДЪХНОВЯВАТ
Моторните фенове няма да останат разочаровани. Сред специалните експонати ще бъдат:
Honda CUV
JAWA JD 750 Touring
JAWA JD 750 Racing
Ford Mustang GT, Chevrolet Camaro SS, Aston Martin Vantage и McLaren 570S – суперколите, които ще съберат всички погледи
ГОЛЕМИ НАГРАДИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
Автомобил за 1 година – Peugeot 208 GT Hybrid от Топ Мобилити
5 ваучера по 200 лв. от Shell България
Допълнителни изненади и подаръци от партньорите Дженерали Застраховане, Shell България и Top Mobility
ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО
Събитието се реализира с подкрепата на UniCredit Лизинг, Shell България, Дженерали Застраховане и Top Mobility.
На място ще присъстват екипи на UniCredit Лизинг, които ще съдействат с експертни финансови решения за покупка или лизинг на нов автомобил.
КОГА И КЪДЕ
Дворец на културата и спорта – Варна, зали „Младост“ и външни площи
9 – 12 октомври 2025 г.
Работно време: 11:00 – 19:00 ч.
Билети с отстъпка онлайн:
Eventim – bit.ly/3Kfazip
Grabo – bit.ly/42DQsRg
Bilet.bg – bit.ly/4nzV9nf
или на място в касите на Двореца на културата и спорта
