реклама

Азиатски автомобили превземат Варна

08.10.2025 / 10:56 0

АВТОМОБИЛЕН САЛОН ВАРНА 2025 - ПРЕМИЕРИ, СУПЕРКОЛИ И ГОЛЕМИ НАГРАДИ!

 

От 9 до 12 октомври 2025 г., в Дворец на културата и спорта – Варна (зали „Младост“ и външни площи) ще се проведе единственото автомобилно изложение за годината – Автомобилен салон Варна 2025.

Посетителите ще могат да видят десетки национални, европейски и азиатски премиери, да изживеят реални тест драйв на над 35 модела и да се насладят на специални експонати, които рядко се виждат извън големите международни изложения.

НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕМИЕРИ:

Автосалон Варна ще бъде домакин на впечатляваща серия от премиери, които демонстрират мощ, технологии и визия за бъдещето:

GWM HAVAL Jolion PRO HEV

GWM HAVAL H9 – европейска премиера

BAIC BJ30

Dongfeng MHero – впечатляващ електрически звяр

Dongfeng Nammi Box –

Leapmotor C10 – нова генерация интелигентен SUV, изцяло ориентиран към бъдещето

 

На изложението ще бъдат представени и най-новите модели от утвърдени марки, включително:

Nissan ARIYA NISMO

Kia XCeed FL 1.6T и Kia Sportage FL Hybrid

Kia EV4

Abarth 600e Scorpionissima – лимитирана серия

FIAT Grande Panda

Opel Frontera

Audi A6 TFSI

Hyundai INSTER

Hyundai IONIQ 9

 

МОТОЦИКЛЕТИ, КОИТО ВДЪХНОВЯВАТ

Моторните фенове няма да останат разочаровани. Сред специалните експонати ще бъдат:

Honda CUV

JAWA JD 750 Touring

JAWA JD 750 Racing

 

Ford Mustang GT, Chevrolet Camaro SS, Aston Martin Vantage и McLaren 570Sсуперколите, които ще съберат всички погледи

ГОЛЕМИ НАГРАДИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Автомобил за 1 година – Peugeot 208 GT Hybrid от Топ Мобилити

5 ваучера по 200 лв. от Shell България

 

Допълнителни изненади и подаръци от партньорите Дженерали Застраховане, Shell България и Top Mobility

 

ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието се реализира с подкрепата на UniCredit Лизинг, Shell България, Дженерали Застраховане и Top Mobility.

На място ще присъстват екипи на UniCredit Лизинг, които ще съдействат с експертни финансови решения за покупка или лизинг на нов автомобил.

 

КОГА И КЪДЕ

Дворец на културата и спорта – Варна, зали „Младост“ и външни площи

9 – 12 октомври 2025 г.

Работно време: 11:00 – 19:00 ч.

 

Билети с отстъпка онлайн:

Eventim – bit.ly/3Kfazip

Grabo – bit.ly/42DQsRg

Bilet.bg – bit.ly/4nzV9nf

или на място в касите на Двореца на културата и спорта

 

Официален сайт: www.varnamotorshow.bg

Следете ни в социалните мрежи:

Facebook: Автомобилен салон Варна 2025

Instagram: @varnamotorshow

 

#AutoShowVarna #Varna2025 #CarExpoBulgaria #Premiere #AsianPremiere #SuperCars #TopMobility #ShellBulgaria #Generali #UniCreditLeasing #DKSVarna #CarLovers

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама