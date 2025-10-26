Азис: На 7 години извадих нож на баща си, за да защитя майка си

Кадър БТВ

Разтърсваща изповед за живота си в гетото като дете направи Краля на попфолка Азис в предаването "120 минути" на бТВ.

Когато бях малък, баща ми много биеше майка ми. Тормозена жена беше, каза Азис. Но направи интересно уточнение - "Моят баща не беше добър съпруг, но беше добър баща. Към нас винаги е имало разбиране, но с майка ми бяха като куче и котка".

Азис разказа, че е умолявал майка си да напусне баща му, но тя винаги отказвала, защото, както сподели певецът, "хората от това поколение живееха заради срама от другите хора - какво ще кажат. Когато я биеше или се караха, майка ми казваше: "Тихо, да не чуят". Напротив, трябва да чуят, за да се викне полиция".

Почти през сълзи той разказа за невероятната връзка, която има с майка си и как тя и до днес е негова закрила и опора. На 7 или 8 години извадих нож на баща си, за да защитя майка си, сподели още той. Застанах пред него и казах: Ще те убия, ако посегнеш на майка ми, продължи звездата.

Кралят на попфолка определи именно майка си като закрилник. Изключително ерудирана, интелигентна и извисена жена. За мен е пример в живота ми. Когато почувствам нужда от помощ, чувам гласа на майка си, каза още Азис. Себе си определи не като неин закрилник, а като "нейното дете, което би направило всичко на този свят, за да е щастлива". Разказа как преди тя не е могла да отиде на пазар, без хората да й кажат нещо лошо за него. Била е наранявана, налагало се е да защитава детето си, каза още той.

За отношението между роми и българи певецът каза, че думата "интеграция" е неразбираема и няма превод. И поясни, че няма значение колко политиците повтаряли, че трябва да се интегрират, а предимно зависело от обществото. Има един генетичен код, който е неприемлив за останалата част от света. Най-вече зависи от хората от междублоковото пространство - ако хората, които живеят в блоковете и кварталите не го мислят, няма как да стане, обясни Азис.

Бях един от първите хора, които казаха "Няма страшно" - за всичко, което може да ти се случи, раждайки се в този свят, с този цвят, с различни предпочитания, на хората като мен - преследвани, тормозени. Милиарди са хората, които носят моя цвят и ген и се срещат с омразата. Никога не ме е било страх, каза още певецът.

Попитан с кого би искал да излезе на сцената, Азис призна: Бионсе. Гласовете ни са сходни, височините също, каза мегазвездата.

Азис помоли феновете си да не искат от него трета дата за концерт през февруари. Вече съм на 50 - не мога. Сутрин като се събуждам...тук боли, там боли, каза през смях Краля. И съобщи, че за 13 февруари все още има билети за Арена 8888. За 14 февруари всичко вече е продадено.

