Азис: Доведох си го
кадри: Азис, фейсбук
"Доведох си го", написа преди малко в личния си профил Азис и качи снимки на мъжа до себе си.
От тях се вижда, че двамата са в София.
Преди дни Азис показа сватбена халка, а по-късно публикува кадър с мистериозен мъж, облечен в лекарска престилка.
Тогава мнозина се усъмниха дали Азис не си прави поредната шега.
Дори се появиха коментари, че кадърът е от Изкуствени интелект.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!