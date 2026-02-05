Азис: Доведох си го

кадри: Азис, фейсбук

"Доведох си го", написа преди малко в личния си профил Азис и качи снимки на мъжа до себе си.

От тях се вижда, че двамата са в София.

Преди дни Азис показа сватбена халка, а по-късно публикува кадър с мистериозен мъж, облечен в лекарска престилка.

Тогава мнозина се усъмниха дали Азис не си прави поредната шега.

Дори се появиха коментари, че кадърът е от Изкуствени интелект.

