Азис: Ще се омъжвам
09.01.2026 / 21:28 0
Кадър Нова тв
"Ще се омъжвам!" - така поп-фолк певецът Азис отговори на въпрос на свой фен в инстаграм какво може да се очаква от него през 2026 година.
На въпрос коя храна би си избрал да яде до края на живота си пък отговаря: "ориз с домати и плочка сиренце".
Още в https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22062298
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!