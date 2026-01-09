Азис: Ще се омъжвам

Кадър Нова тв

"Ще се омъжвам!" - така поп-фолк певецът Азис отговори на въпрос на свой фен в инстаграм какво може да се очаква от него през 2026 година.

На въпрос коя храна би си избрал да яде до края на живота си пък отговаря: "ориз с домати и плочка сиренце".

Още в https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22062298

