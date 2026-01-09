реклама

Азис: Ще се омъжвам

09.01.2026 / 21:28 0

Кадър Нова тв

"Ще се омъжвам!" - така поп-фолк певецът Азис отговори на въпрос на свой фен в инстаграм какво може да се очаква от него през 2026 година.

На въпрос коя храна би си избрал да яде до края на живота си пък отговаря: "ориз с домати и плочка сиренце".

Още в https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22062298

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 32 секунди)
Рейтинг: 557623 | Одобрение: 105703
Да си сложи дръжки на гърба като Асан Васил.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама