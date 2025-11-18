Азис: Сбогом, Десислава!

Нов скандал тресе попфолк средите.

Дългогодишното приятелство на Азис и Десислава остава в миналото.

Това стана ясно от стори на Костинбродския славей във Фейсбук.

„Вчера звъннах на Десислава да я питам нещо важно за мен. Познайте дали си вдигна веднага телефона или дали е върнала позвъняване до днес? Не!“, разказа той, цитира Телеграф..

Кралят на попфолка пробвал късмета си с друга колежка – Галена, която веднага се отзовала.

„Звъннах на Галена за същото нещо. Момичето ми вдигна сънено и от вчера до днес имаме над 40 съобщения по темата и сме се чули 5 пъти. После Деси ходи по телевизиите да се оплаква от мен…“, изповяда се още изпълнителят на „Хабиби“.

Не става ясно за какво точно я е търсил, но изявлението му завърша със „Сбогом, Десислава“.

Макар че не вдига телефона на приятеля си, Десислава реши да му отговори също в социалните мрежи, ясно показвайки, че тя е не по-малко обидена от него.

„Търсиш съжаление и бързаш да плачеш пред публиката в Инстаграм… Но защо не им разказа как те поканих на фолклорния му концерт в НДК, а ти ме излъга, че няма да си в България и след това дори ми го призна? Защо не им разкажеш как ще си изпееш сам нашите дуети на концерта ти в Арена и си щял да ме поканиш само в публиката… Аз трябва да съм сърдитата, а не ти! Нямаш никакъв толеранс и дори не ме изчака, за да разбереш защо не съм ти вдигнала. Сбогом е много силна дума, но щом искаш така – нека да е така!“, написа на свой ред Десислава.

