Азис: Влизам в политиката

Кралят на попфолка Азис направи сензационно разкритие за бъдещето си.

"Имам още много време, преди да вляза в политиката, но със сигурност ще стане. На този етап няма да е, но естественият финал на кариерата ми и това, което предстои да се случи, ще е такъв. Не мога вечно да пея и да танцувам по сцените", призна той в известен подкаст

"Имал съм покани да вляза в парламента. С политиците говоря директно: "На мен ми се пее още, преди да ме вкарате в този водовъртеж", категорична е фолкзвездата.

