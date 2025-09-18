реклама

Азис: Влизам в политиката

18.09.2025 / 20:22 2

Булфото

Кралят на попфолка Азис направи сензационно разкритие за бъдещето си.

"Имам още много време, преди да вляза в политиката, но със сигурност ще стане. На този етап няма да е, но естественият финал на кариерата ми и това, което предстои да се случи, ще е такъв. Не мога вечно да пея и да танцувам по сцените", призна той в известен подкаст

"Имал съм покани да вляза в парламента. С политиците говоря директно: "На мен ми се пее още, преди да ме вкарате в този водовъртеж", категорична е фолкзвездата.

0
0
cron1 (преди 31 секунди)
Рейтинг: 123740 | Одобрение: -16580
Е, само ти и Лили Иванова липсвате там...:devil:
Марио Кроненберг
1
0
kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 508666 | Одобрение: 93766
То там е претъпкано от малоумници.....Един повече, един по-малко....се тая !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

