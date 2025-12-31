реклама

Азис към Рачков: Да си направим свое предаване

31.12.2025 / 20:42 0

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Защо го търпиш това нещо? Дай да се махаме да си направим собствена телевизия и предаване! Това предложи Азис на Димитър Рачков.

Двамата са тази вечер едни от големите звезди, които радват зрителите на Нова телевизия за новогодишното издание на предаването „Пееш или лъжеш“.

В края на септември, когато стартира тазгодишния сезон на култовото предаване, краля на поп фолка показа безпогрешна интуиция и отсяваше правилните хора.Той успя да намери таланта сред лъжата и направи великолепен дует с Татуистката Мария-Магдалена, с която ще се представи и в новогодишното шоу.

kris
Рейтинг: 554152 | Одобрение: 104687
Абе я по-добре се вземете.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

