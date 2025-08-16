Азис накара България да се облизва с рецепта за пълнени чушки

Кадър Инстаграм

Когато Азис влезе в кухнята, става също толкова голямо шоу, отколкото и на сцената. Този път попфолк иконата изненада феновете си не с песен, а с ястие - домашно готвени пълнени чушки.



Попфолк звездата показва, че освен да пее, може и да готви. Той споделя рецептата си за пълнени чушки с пълни подробности. "Да ви е вкусно!“, пожелава той на последователите си, пише ladyzone.bg.



Рецептата на Азис за пълнени чушки



Необходими продукти:



2 шепи ориз;



1 кг кайма;



1 глава лук;



1 връзка зелен лук;



Червен лют пипер;



Черен пипер;



Чубрица;



Половин консерва домати



За соса:



3 жълтъка;



150 г прясно мляко;



3 с. л. брашно;



1 с. л. разтопено масло

