Азис накара България да се облизва с рецепта за пълнени чушки
Кадър Инстаграм
Когато Азис влезе в кухнята, става също толкова голямо шоу, отколкото и на сцената. Този път попфолк иконата изненада феновете си не с песен, а с ястие - домашно готвени пълнени чушки.
Попфолк звездата показва, че освен да пее, може и да готви. Той споделя рецептата си за пълнени чушки с пълни подробности. "Да ви е вкусно!“, пожелава той на последователите си, пише ladyzone.bg.
Рецептата на Азис за пълнени чушки
Необходими продукти:
2 шепи ориз;
1 кг кайма;
1 глава лук;
1 връзка зелен лук;
Червен лют пипер;
Черен пипер;
Чубрица;
Половин консерва домати
За соса:
3 жълтъка;
150 г прясно мляко;
3 с. л. брашно;
1 с. л. разтопено масло
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!