реклама

Азис накара България да се облизва с рецепта за пълнени чушки

16.08.2025 / 14:39 0

Кадър Инстаграм

Когато Азис влезе в кухнята, става също толкова голямо шоу, отколкото и на сцената. Този път попфолк иконата изненада феновете си не с песен, а с ястие - домашно готвени пълнени чушки.

Попфолк звездата показва, че освен да пее, може и да готви. Той споделя рецептата си за пълнени чушки с пълни подробности. "Да ви е вкусно!“, пожелава той на последователите си, пише ladyzone.bg

Рецептата на Азис за пълнени чушки

Необходими продукти:

2 шепи ориз;

1 кг кайма;

1 глава лук;

1 връзка зелен лук;

Червен лют пипер;

Черен пипер;

Чубрица;

Половин консерва домати

За соса:

3 жълтъка;

150 г прясно мляко;

3 с. л. брашно;

1 с. л. разтопено масло

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама