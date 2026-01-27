Азис показа мъжа до себе си, но мнозина мислят, че е AI

Кадър Инстаграм

След като запали пожар с новината, че ще се жени, Азис побърза да покаже сватбената си халка, а преди броени часове публикува и още по-любопитен кадър с мистериозен мъж, облечен в лекарска престилка, пише Блиц.

Двамата са застанали пред спешното отделение на болница, а липсата на обяснение от страна на певеца моментално разпали любопитството на феновете му.

Под снимката се появиха единствено хаштаговете "Азис", "Флорида" и "САЩ", което веднага насочи последователите към извода, че мъжът до него може да е новата му половинка.

Фолк звездата вече разкри, че партньорът му е сърдечен хирург, а съвпадението с болничната обстановка допълнително подсили догадките.

В коментарите под кадъра заваляха честитки и послания за щастие и дълга връзка. Мнозина приеха снимката като първия публичен знак за новия етап в личния живот на Азис, след като той обяви, че е сключил еднополов брак зад Океана.

Мнозина обаче се усъмниха дали Азис не си прави поредната шега.

Дори се появиха коментари, че кадърът е от Изкуствени интелект.

Мъжът на снимката доста прилича на самия Азис, а Краля на попфолка и преди е показвал, че е склонен да завърта интриги около личния си живот, някои от които и до днес не са потвърдени.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!