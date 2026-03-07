Азис празнува рожден ден на 7 март

Булфото

Роден на 7 март 1978 година като Васил Троянов Боянов, като след започването на кариерата си приема артистичния псевдоним Азис.

Според собствените му твърдения е роден в Сливенския затвор, но майка му отрича това.

В продължение на няколко години живее в Германия, където извършва нередовна работа – разхождане на кучета.

Азис има две деца, Рая, родена през 2007 г. и син роден през 2022 г. Дълги години има спекуцация в медиите относно сексуалната му ориентация. Коментирайки музикалната си дарба, в интервю от 2017 г. Азис също разкрива, че е хомосексуален: „Значи Господ ме е направил циганин, гей, дебел, само някаква ужасна болест не ми е дал. ... И с тази дарба като че ли ми се издължава“.

През януари 2026 г., в интервю с Петя Дикова по bTV, Азис споделя, че наскоро се е омъжил за приятеля си в щата Флорида

