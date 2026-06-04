Азис пред гроба на Мерилин Монро: Тя е първообразът на чалга културата по света

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Азис винаги е бил фен на великите жени по света. И на 1-ви юни, когато се навършиха точно 100 години от рождението на легендата Мерилин Монро, той отдаде почит към нея.

От думите му става ясно, че фолкпевецът е огромен фен на иконата на Холивуд. И я определи като "първообразът на чалга културата по света".

Ето какво сподели Азис в личния си профил във фейсбук, след като поднесе цветя на гроба на Монро:

"На 1-ви юни се навършват 100 години от раждането на Норма Джийн,известна по целия свят като Мерилин Монро. Първо образа на чалга културата по света. Красива, изрусена до бяло, силно гримирана, гола и мечтаеща за световна слава. Най-първата корица на списание “ Playboy” (Може би неслучайно точно до нея е и криптата на Хю Хефнър)", добави Азис

"Готова на всичко, за да бъде говорено за нея. Пластична операция, една от първите в Холивуд за намаляване на носа. Извършена незаконно и при ужасяващи условия. Връзки със спортисти,продуценти, президенти. Побоища,скандали, субстанции и папараци. Съмнителни актьорски данни, но на кой му пука?! Всеки режисьор по онова време е искал Мерилин във филмите си. Не е ли странно?! Познато ли ви е?", продължи певецът

"В повечето си филми тя играе най- често себе си. Красива с убийствена походка. Тя завладя целия свят и накара всички момичета на планетата да искат да приличат на нея. Всички мъже по света оставаха със отворена уста при всяка нейна поява. Обожавам я! За това отидох и занесох цветя на нейния гроб във Westwood Village Memorial Park в квартал Уестууд, Лос Анджелис, Калифорния", добави Азис.

Снимах се до нейната крипта и си поприказвах мислено с нея. Благодарих и за всичко, което е оставила на нас. Благодарих и за музата, очната линия и ярко червените устни. Мерилин, винаги ще те нося в сърцето си“, написа Костинбродския славей, цитиран от woman.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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