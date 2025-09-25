Азорските острови са в очакване на урагана "Габриел"

Пиксабей

Азорските острови, които са португалски архипелаг, бяха поставени под тревога заради приближаването на урагана „Габриел“, предаде Франс прес.

Очаква се стихията, която е от 3 категория и която е съпътствана с ветрове със скорост от 200 километра в час, да причини над 10-метрови вълни, обяви португалската Национална метеорологична агенция, предаде БТА

Ефектът от урагана се очаква да се усети на островите още тази вечер. После силата на стихията ще намалее до тропическа депресия.

След това се очаква тя да връхлети и сушата на континентална Португалия в събота.

Азорските острови наброяват 9 острова. Заради урагана на 7 от тях са затворени училищата и обществените административни учреждения. Жителите са призовани да ограничат максимално излизанията, да избягват всякакви дейности в морето и да обезопасят жилищата си.

