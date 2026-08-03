БАБХ иззе над половин тон млечни продукти и пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Снимка: БАБХ, архив

Над половин тон продукти от животински произход без документи за произход, сред които млечни продукти и пилешко месо, бяха иззети от инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при две проверки на ГКПП „Капитан Андреево“, извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил с холандска регистрация на входа на страната инспекторите установиха 400 кг млечни продукти – кашкавал, крема сирене и масло, без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация бяха открити още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход, съобщават от БАБХ.

Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Редактор "Екип на Петел",

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