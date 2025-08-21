БАБХ написа акт на районен кмет и на животновъден обект заради катастрофа

кадър: Нова тв

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприе контролни действия във връзка с пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и селскостопанско животно на ул. „Челопешко шосе“ в посока Ботунец. Сигналът за пострадало животно е постъпил в ОДБХ – София град, след което незабавно е потърсено съдействие от органите на МВР и КАТ.

Въпреки че при ПТП не е посочен идентификаторът на животното, Агенцията извърши проверка в близък животновъден обект, собственост на Н.К. В рамките на последните дни се проведоха две срещи с представители на район „Кремиковци“, на които бяха обсъдени наличната информация за произшествието и статутът на регистрирания животновъден обект, в който се отглеждат селскостопански животни, предаде БГНЕС.

От страна на ОДБХ – София град бе поискана общинската наредба за допустимия брой и вид на отглежданите животни и за маршрутите, по които могат да се придвижват. Кметът на района уточни, че такава наредба не е изготвена. За липсата на наредба и неспазването на чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на кмета Лилия Донкова, е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). От проведените срещи е изготвен констативен протокол.

След това служители на ОДБХ – София град, съвместно с представители на районната администрация, извършиха посещение на терен, обграден с електропастир, където се намират животните.

Направен е опит за връзка по телефона със собственика Н.К. за осигуряване на достъп до животновъдния обект, който не е осъществен. Извършен е оглед на терена, при който е установено, че електропастирът функционира и в заграждението са налични две вани, свързани към цистерни за подаване на вода. Проверка в самия животновъден обект ще бъде реализирана със съдействието на органите на МВР. До собственика е изпратена покана за явяване в ОДБХ в тридневен срок за връчване на АУАН за неосигурен достъп за проверка.

Животновъдният обект е под редовен контрол – в периода 2020–2025 г. са съставени множество актове и наказателни постановления за нарушения, свързани с животни без надзор, неизпълнени предписания и неспазване на правилата за отглеждане и придвижване.

В този контекст БАБХ подчертава, че служители на ОДБХ не участват пряко в разследването на пътнотранспортни произшествия, тъй като това не е предвидено в нормативната уредба. Движението на животните в населените места и прилежащите райони се определя от кмета на съответното населено място и се урежда в общинска наредба. В нея трябва да бъде регламентиран допустимият брой и вид на отглежданите животни, както и маршрутите им, така че да не представляват заплаха за здравето и безопасността на хората и други животни, съгласно чл. 133 от ЗВД.

ОДБХ – София град ще продължи да предприема всички законови действия в рамките на своята компетентност и да съдейства на останалите институции за гарантиране на обществената безопасност.

