БАБХ предупреждава всички притежатели на пчелни семейства
Снимка: Пиксабей
Българската агенция по безопасност на храните уведомява всички притежатели на пчелни семейства, че площите ще бъдат третирани с продукт за растителна защита в следващите дни.
Това ще стане при благоприятни метеорологични условия, уточняват от БАБХ.
Агенцията призовава притежателите на пчелни семейства да установят и да поддържат постоянна връзка с кметовете на населените места, относно получаване на информация за предстоящите третирания на площите, с цел своевременно предприемане на мерки за опазване на пчелите и домашните животни.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!