БАБХ ще възстанови пункта за почивка на животни край Аксаково

Снимка Булфото

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще възстанови пункта за почивка и престой на живи животни в района на Аксаково, област Варна. Той ще осигурява условия за временен престой при спазване на европейските изисквания за хуманно отношение и ветеринарномедицински контрол. Съоръжението ще обслужва животни, транспортирани по море от пристанищата Варна и Балчик към Батуми.

Предстои среща с агенция "Митници" за стартиране на дейността, информира БАБХ.

В пункта ще има обособени помещения за настаняване и почивка, индивидуални боксове, зони за хранене и поене, рампи за товарене и разтоварване, както и помещения за изолиране на животни при необходимост. През него ще се транспортират говеда, овце, коне и свине, пише БГНЕС.

В момента подобен пункт за почивка в страната функционира единствено в района на Свиленград. Новият обект край Варна ще разшири възможностите за логистика и търговия с живи животни и ще улесни достъпа до нови пазари за българските и европейски животновъди.

С възстановяването на пункта при Аксаково БАБХ ще разшири капацитета си за контрол върху транспорта на живи животни и ще подобри условията за развитие на животновъдството и търговията, проследяемостта и ветеринарномедицинското обслужване по време на международни морски превози към Батуми и други пристанища.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!