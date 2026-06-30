БАБХ спря близо 500 кг негодно свинско месо и животински продукти в Хасково

Снимка БАБХ

Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти бяха спрени от реализация при проверка на месопреработвателно предприятие в Хасково.

Инспекторите от местната Областна дирекция по безопасност на храните са установили 345 кг охладено свинско месо с изтекъл срок на годност. Освен това, в обекта са открити и 150 кг странични животински продукти, които са били съхранявани в хладилна камера, непредназначена за такъв вид стока. Цялото количество е поставено под възбрана и предстои да бъде унищожено по законоустановения ред, съобщиха от БАБХ.

По време на инспекцията са констатирани и пропуски в хигиената на обекта. Установени са неработещи мивки, както и повредени подови и стенни настилки, което противоречи на нормативните изисквания за добри хигиенни практики.

На собственика на предприятието е издадено предписание за отстраняване на нередностите и му е връчена покана за съставяне на акт за административно нарушение.

От Българската агенция по безопасност на храните уверяват, че продължават със засиления контрол над производството, съхранението и търговията с храни, за да гарантират здравето и безопасността на потребителите, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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