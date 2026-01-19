БАБХ тръгва на лов за подивелите коне в Троянския проход

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Коне продължават да стряскат пътуващите по пътя Троян - Кърнаре, след като от есента има сигнали за това, че се разхождат по платното. Автор на няколко от обажданията към 112, който специално е ходил за да заснеме рисковите ситуации, разказа по БНТ, че отговорността за конете се размива между институциите. От полицията му казали например, че не разполагат със специализиран арест за животни, нито пък с транспорт, с който да ги преместят от пътя.

Областните дирекции на агенцията по безопасността на храните в Ловеч и Пловдив подготвят акция за залавянето на конете, съобщи шефът на ловешката дирекция д-р Ангел Ангелов.

Той каза също, че през декември е намерен собственикът на една група от животните и му е наложена глоба. Тези, които сега затрудняват преминаването през прохода, са други.

Това са безстопанствени коне, които са подивели, отглеждат се сами и са отвикнали от контакта с хората, обясни д-р Ангелов. Той обаче не каза в какъв срок ще стане залавянето на животните. По пътя обаче засега ще се сложат допълнителни знаци за опасността от коне на пътя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!