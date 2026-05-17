БАБХ унищожава над 6,8 тона негодни храни в Костинброд

Над 6,8 тона негодни храни отиват в екарисаж след проверка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) в месокомбинат в Костинброд, съобщават на сайта на агенцията.

месни продукти без необходимата маркировка и етикетировка, както и с изтекъл срок на годност. Те са били съхранявани заедно с годни за консумация храни и със 77 кг храни за домашни любимци с изтекъл срок.

По време на проверката в предприятието се е транжирало месо, но стерилизаторите за ножове не са били включени. Поради тази причина почти 414 кг месо е насочено за термична преработка преди употреба.

Сред констатираните проблеми са също неизправности в санитарно-хигиенните условия. Водата от една от мивките в транжорната е изтичала на пода, една от стените е корозирала. В камера за зреене на месни заготовки са установени теч от хладилен агрегат и съхранение на зеленчуци в транспортни опаковки в разрез с изискванията.

На фирмата ще бъдат връчени акт за административно нарушение и задължително предписание за отстраняване на нарушенията, пише flashnews.bg.

