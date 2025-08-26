БАБХ унищожи 28 хиляди патици заради установено огнище на птичи грип

снимка: БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните унищожи 28 хиляди патици заради установено огнище на птичи грип, съобщиха от агенцията.

По данни на БАБХ, огнищата на инфлуенца А (грип), са в три животновъдни обекта, намиращи се в землището на Раковски. И трите огнища са установени след подадени сигнали от собствениците на обекта за повишена смъртност сред птиците, като в обектите се отглеждат общо 28 000 патици мюлари.

Около засегнатите животновъдни обекта са определени 3-километрови предпазни зони, в които попадат Раковски и село Главатар от община Калояново. В 10-километровите наблюдавани зони влизат: гр. Раковски и село Стряма; село Шишманци, село Болярино, село Момино село и село Стряма от община Раковски; село Манолско Конаре, село Динк, село Калековец, село Крислово и село Ясно поле от община Марица; село Пъдарско, село Борец, село Стрелци, село Отец Кирилово и село Дрангово от община Брезово, както и село Главатар - всички от област Пловдив.

При птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени птици, чрез заразени фураж и вода. С цел ограничаване на болестта и недопускане на нейното разпространение, ще се предприемат необходимите законови действия.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашните птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

Основните мерки за ограничаване на заболяването инфлуенца по птиците са въвеждане на високи мерки за биосигурност и тяхното стриктно прилагане и спазване. Отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват, стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства.

Птицевъдите, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването „Инфлуенца по птиците“, подлежат на компенсация по законоустановения ред. Това подпомага бързото възстановяване на дейността им и по този начин се свеждат до минимум последиците и се гарантира стабилността в сектора.

