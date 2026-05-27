БАБХ въвежда денонощен контрол на пристанище Варна за вноса на зърно

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от днес ще дава 24-часови дежурства при разтоварване на кораб със слънчоглед от Аржентина, каза във Варна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той присъства на процедура по вземане на проба от слънчоглед, внесен в страната ни от аржентински кораб, заедно с изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Всеки един камион, който товари зърно, ще се описва, ще се пломбира на пристанище Варна, посочи министърът, цитиран от БТА. По думите му, когато автомобилът пристигне на мястото, където ще се съхранява зърното, друг представител на Агенцията ще разпломбира. Ще се следят силозите и когато бъдат напълнени само с такъв слънчоглед, те също ще бъдат пломбирани. По думите на Абровски, при получаване на заявка за преработка на зърното, служителите на БАХБ ще отиват, за да разпломбират, и ще контролират влизането на суровината в преработвателното предприятие. Министърът изтъкна, че по същия начин ще се следи и движението, и износът на олио от това зърно.

Основната цел е да се гарантира, че нито едно зърно няма да бъде разпиляно на българска територия и нито една капка олио да бъде разпространена тук, подчерта Абровски. Той коментира, че новите мерки се въвеждат в отговор на ангажиментите на правителството, че системите за контрол вече ще бъдат видими. Не се съмнявам, че и досега преработвателите са спазвали закона, но ние сме длъжни да покажем, че държава има и тя работи, за да бъдат спокойни българските потребители, а и гражданите на ЕС, защото ние сме външна граница на Съюза, каза още Аббровски.

Министърът посочи още, че дори да бъдат установени пестициди в слънчогледа, той е предназначен за износ и няма място на нашия пазар. Всичко, което ще се преработи у нас на ишлеме, също е за износ извън ЕС, допълни Абровски. Той каза още, че предстои да бъде затегнат и контролът върху шрота.

По думите на министъра Агенцията няма да има проблем да реализира новите по-стриктни мерки, а ако хората във Варна не достигат, ще бъдат командировани служители от страната.

