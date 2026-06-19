Снимка: БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник, 22 юни, и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми.

Инспекторите на Агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи.

Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

БАБХ ще продължи да осъществява стриктен контрол по прилагането на двете схеми с цел защита на здравето на децата и гарантиране безопасността на предлаганите храни.

Редактор "Екип на Петел",

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